Лидер КНР предложил четыре принципа урегулирования по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине.

Первый принцип — приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздержание от поиска корыстной выгоды. Второй принцип — отказ от подливания масла в огонь.

Третий принцип — создание условий для восстановления мира, для этого необходимо воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. Четвертый — снижение негативного влияние конфликта на мировую экономику.

Для этого Си Цзиньпин предложил воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок. Он также подчеркнул, что необходим созыв мирной конференции по Украине, где будут в равной степени представлены Москва и Киев.

По словам китайского лидера, Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.