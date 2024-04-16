Президент США Джо Байден отказывается дать показания на слушаниях в комитете по делу об импичменте, говорится в письме Белого дома председателю комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США Джеймсу Комеру.

«Ваше расследование по делу об импичменте завершено. Мы отклоняем ваше приглашение президенту Байдену дать показания», — приводят «Известия» обращение специального советника президента Ричарда Саубера к Комеру.

В письме Саубер заявил, что президент «не сделал ничего плохого», и обвинил Комера в распространении «ложных и неподтвержденных обвинений».

Комер раскритиковал Байдена за отказ публично давать показания и призвал президента ответить на вопросы. «К сожалению, президент Байден не желает отвечать на вопросы перед американским народом и отказывается отвечать на очень простые, прямолинейные вопросы, которые мы включили в приглашение», — отметил он.

В результате дело об импичменте застопорилось. Комер лишь пригласил Байдена для дачи показаний, но официально дату слушания не назначил.