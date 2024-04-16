Мишустин сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии

Москва и Минск в 2023 году добились рекордного показателя товарооборота, который составил 4,2 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

«В 2023 году опять установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота — 4,2 триллиона российских рублей, или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина России.

Транзитные перевозки между двумя странами в прошлом году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022 годом — до 20 миллионов тонн, добавил премьер-министр России.

По словам Мишустина, происходит наращивание «экспорта белорусских товаров на внешние рынки с использованием российской транспортной инфраструктуры». Интеграция государств проходит в условиях жестких санкций, отметил он.

Однако председатель правительства подчеркнул, что государства интегрируются даже в условиях санкций.