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Мишустин сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Москва и Минск в 2023 году добились рекордного показателя товарооборота, который составил 4,2 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

«В 2023 году опять установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота — 4,2 триллиона российских рублей, или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина России.

Транзитные перевозки между двумя странами в прошлом году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022 годом — до 20 миллионов тонн, добавил премьер-министр России.

По словам Мишустина, происходит наращивание «экспорта белорусских товаров на внешние рынки с использованием российской транспортной инфраструктуры». Интеграция государств проходит в условиях жестких санкций, отметил он.

Однако председатель правительства подчеркнул, что государства интегрируются даже в условиях санкций.

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korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

joseph

Это в Газе они озабоченность выразили?

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.

mosquito__2010

"Так куда отсталый Иран лезет?" - ваше рабское холопское нутро лезет даже из ушей.