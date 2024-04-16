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«Металлург» против «Локомотива»: чего ждать от финала Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Локомотив»
Главный трофей КХЛ, Кубок Гагарина, разыграют ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Ярославцы вышли в финал второй раз за историю, магнитогорцы уже дважды завоевывали награду. Разбираемся — у кого больше шансов на золотые медали и почему хоккейный сезон 2023/24 оказался мощнейшим за последние годы.

Финал Кубка Гагарина стартует 18 апреля в Магнитогорске, на льду ХК «Металлург». У магнитогорцев преимущество домашней площадки, так как они были выше «Локомотива» в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Расписание финала плей-офф КХЛ:
 18 апреля, 19:00, Магнитогорск
20 апреля, 16:00, Магнитогорск
22 апреля, 21:00, Ярославль
24 апреля, 21:00, Ярославль
26 апреля, 19:00, Магнитогорск (если потребуется)
28 апреля, 19:00, Ярославль (если потребуется)
30 апреля, 19:00, Магнитогорск (если потребуется)

Уникальный сезон КХЛ 2023/24

Перед началом сезона Континентальная хоккейная лига утвердила новый регламент с существенными изменениями по проведению чемпионата. Цель обновления — сделать хоккей более зрелищным. Все изменения себя оправдали, в особенности — перекрестный формат плей-офф.

Благодаря перекрестному формату, где после первого тура плей-офф команды Восточной и Западной конференций играют друг с другом, многие топовые клубы (ЦСКА, «Ак Барс», СКА) неожиданно для экспертов выбыли из гонки.

Хоккейным болельщикам, которые устали сезон за сезоном видеть в финале одни и те же команды, такой расклад пришелся по душе. Теперь многие будут следить за судьбой «Локомотива» из любопытства — удастся ли ярославцам взять свой первый кубок?

«Локомотив»

Первый и последний раз «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина в сезоне 2008/09. Там ярославцы встретились с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счетом 3:4.

В текущем сезоне «Локомотив» с самого начала заявил о себе как о лидере хоккейной гонки. Здесь и хороший состав, и опытный тренер Игорь Никитин, который до «Локо» брал золото с ЦСКА и дважды приводил армейцев к серебру.

В плей-офф ярославцы выбили ЦСКА в первом туре (4:1), в 1/8 обыграли крепкий «Авангард» (4:3), а в полуфинале с легкостью прошли «Трактор» (4:0).

«Металлург»

Для «Металлурга» этот финал Кубка Гагарина пятый за историю, магнитогорцы дважды забирали главную награду — в 2014 и 2016 годах.

В плей-офф 2024 «Металлург» под руководством Андрея Разина обыграл хабаровский «Амур» (4:2), затем обошел «Спартак» (4:2) и прорвался в финал, выбив трудовую победу у «Автомобилиста» (4:3).

Прогнозы на финальную серию

К финалу «Металлург» подошел горячим, а «Локомотиву», всухую обыгравшему «Трактор», удалось хорошо отдохнуть. Ярославцы ждали соперника почти неделю.

«У "Локо" было больше времени на восстановление, но нужен еще тонус, которого Ярославлю может не хватить в первых играх. Здесь уже особой разницы нет, был длинный сезон, теперь нужно выиграть еще четыре матча, чтобы взять Кубок. У "Металлурга" будет преимущество домашнего льда. Но "Локо" неплохо играет на выезде», — цитирует Metaratings трехкратного чемпиона мира по хоккею Алексея Терещенко.

Вице-президент КХЛ и член правления Федерации хоккея России Валерий Каменский уверен, что в финале будет прежде всего противостояние тренеров и вратарей. Он прогнозирует, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок, а более организованные в этом плане — хоккеисты «Локомотива».

Букмекеры тоже отдают предпочтение «Локомотиву». По усредненным данным букмекерских контор, шансы на победу в финале Кубка Гагарина ярославцев составляют примерно 60%.

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Спорт #Хоккей #Аналитика
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