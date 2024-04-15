Власти Израиля не смогли определиться, как отомстить Ирану

Израильский военный кабинет завершил многочасовое заседание, но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана, приводит CNN слова израильского чиновника.

«Израиль ясно дал нам понять, что они не стремятся к значительной эскалации отношений с Ираном», — сказал телеканалу высокопоставленный представитель американской администрации.

В ночь на воскресенье, 14 апреля Иран впервые в истории нанес массированный удар по территории Израиля. Он был совершен в ответ на израильскую атаку иранского консульства в Дамаске, в результате которой погибли 13 человек, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции в Иране.

По данным американских СМИ, президент США Джо Байдена в телефонном разговоре с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху призвал того воздержаться от ответного удара по Ирану.