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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти Израиля не смогли определиться, как отомстить Ирану

Источник:
CNN
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Израильский военный кабинет завершил многочасовое заседание, но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана, приводит CNN слова израильского чиновника. 

«Израиль ясно дал нам понять, что они не стремятся к значительной эскалации отношений с Ираном», — сказал телеканалу высокопоставленный представитель американской администрации.

В ночь на воскресенье, 14 апреля Иран впервые в истории нанес массированный удар по территории Израиля. Он был совершен в ответ на израильскую атаку иранского консульства в Дамаске, в результате которой погибли 13 человек, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции в Иране.

По данным американских СМИ, президент США Джо Байдена в телефонном разговоре с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху призвал того воздержаться от ответного удара по Ирану.



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