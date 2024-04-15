Американский боевик про падение Белого дома стал лидером новинок

Фильм «Падение империи» стал лучшей новинкой проката, но не смог обогнать по кассовым сборам российский фильм-сказку «Летучий корабль».

Американский боевик «Падение империи» собрал в прокате в первый уикенд 55,6 миллиона рублей, а у «Летучего корабля», который показывают уже четвертую неделею, в кассе 93,1 миллиона рублей.

По сюжету фильма «Падение империи», национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки.

Среди других новинок, только фильму «Манкимэн» удалось попасть в топ-5 кассовых фильмов уикенда. У криминального триллера 19,9 миллиона рублей в кассе.