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Кто вышел в полуфинал 12-го сезона шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Полины Гагариной

Восемь полуфиналистов 12-го сезона «Голоса» определились после зрительского и судейского голосования.

В четвертьфинале тройки из каждой команды исполнили соло, а затем лучших из них выбирали наставники, распределяя 100% по принципу 20:30:50, и зрители, с помощью голосования.

В итоге судейского и зрительского голосования из проекта выбили Александр Новиков из команды Антона Беляева, Алина Калашникова из команды Полины Гагариной, Анатолий Колмагоров из команды Zivert и Анастасия Мартынова из команды Владимира Преснякова.

В полуфинале выступят:

Команда Беляева — Бэка Шошиашвили и Анастасия Садковская

Команда Гагариной — Богдан Шувалов и Евгений Курчич

Команда Zivert — Алексей Сулима и Полина Чусовитина

Команда Преснякова — Георгий Русских и Дарья Звездина

Полуфинал и финал 12-го «Голоса» пройдет 19 апреля в 21.45 по мск в прямом эфире Первого канала.

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