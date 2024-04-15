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Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новом «Буратино»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Рузиля Минекаева

Новая экранизация «Буратино» выйдет в 2025 году, фильм со звездным кастом снимет режиссер Игорь Валошин.

Главную роль, роль Буратино, в фильме сыграет юная актриса Вита Корниенко, известная по фильму «Лед 2» и сериалу «Тетя Марта».

Другие роли достались известным актерам: Федору Бондарчуку (Карабас-Барабас), Александру Яценко (папа Карло), Марку Эйдельштейну (Артемон), Виктории Исаковой (лиса Алиса), Анастасии Талызиной (Мальвина).

Также в фильме снимется звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев, ему досталась роль Арлекина.

Один из продюсеров киноленты Михаил Врубель во время презентации проекта на питчинге Фонда кино рассказал СМИ, что съемочный период начнется во второй половине лета. Съемки пройдут в недавно возведенном «итальянском городке» в кинопарке в новой Москве.

Ожидается, что фильм будет готов во второй половине 2025 года.

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