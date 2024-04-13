Археологи обнаружили фрески с героями Троянской войны

Ведущие раскопки в Помпеях археологи обнаружили в одном из домов банкетный зал с сохранившимися фресками, на которых изображены герои Троянской войны, — Елена Троянская, Парис, Аполлон и Кассандра.

Елена Троянская и Парис на фресках Помпеи Фото: © Parco Archeologico Di Pompei

Находка датируется периодом между 15 годом до нашей эры и 40–50 годами нашей эры. Помещение размером находилось в частном доме на Виа Ди Нола — одной из главных улиц города, пишет издание The Guardian.

На одной из фресок, обнаруженных в зале, изображены Елена Троянская и Парис в момент их первой встречи. На ней также можно увидеть рисунок собаки и греческую надпись «Александрос» с другим именем сына троянского царя Приама.

На другой фреске изображен Аполлон и троянская царевна Кассандра. Бог наделил ее даром пророчества и она предвидела гибель Трои, но после того как Кассандра отвергла Аполлона, он проклял царевну и ее предсказаниям никто не верил.

Ученые установили, что стены зала были выкрашены в черный цвет. Скорее всего, помещение с выходом во внутренний двор предназначалось для пиров — одновременно в нем могли находиться несколько десятков человек.

Обнаруженные фрески с героями легенд исследователи уже назвали «одним из самых поразительных открытий, когда-либо сделанных на раскопках на юге Италии».