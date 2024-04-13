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Археологи обнаружили фрески с героями Троянской войны

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущие раскопки в Помпеях археологи обнаружили в одном из домов банкетный зал с сохранившимися фресками, на которых изображены герои Троянской войны, — Елена Троянская, Парис, Аполлон и Кассандра.

Елена Троянская и Парис на фресках Помпеи
Елена Троянская и Парис на фресках Помпеи
Фото: © Parco Archeologico Di Pompei

Находка датируется периодом между 15 годом до нашей эры и 40–50 годами нашей эры. Помещение размером находилось в частном доме на Виа Ди Нола — одной из главных улиц города, пишет издание The Guardian.

На одной из фресок, обнаруженных в зале, изображены Елена Троянская и Парис в момент их первой встречи. На ней также можно увидеть рисунок собаки и греческую надпись «Александрос» с другим именем сына троянского царя Приама.

На другой фреске изображен Аполлон и троянская царевна Кассандра. Бог наделил ее даром пророчества и она предвидела гибель Трои, но после того как Кассандра отвергла Аполлона, он проклял царевну и ее предсказаниям никто не верил.

Ученые установили, что стены зала были выкрашены в черный цвет. Скорее всего, помещение с выходом во внутренний двор предназначалось для пиров — одновременно в нем могли находиться несколько десятков человек.

Обнаруженные фрески с героями легенд исследователи уже назвали «одним из самых поразительных открытий, когда-либо сделанных на раскопках на юге Италии».

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mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))