Система быстрых платежей увеличит бесплатные лимиты

Россияне смогут переводить между своими счетами в различных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 мая текущего года.

При этом размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Действие закона не распространяется на операции в банковских отделениях и на переводы по номеру карты. Для таких переводов банки смогут устанавливать комиссии по своему усмотрению.

С 1 апреля 2024 года Центробанк уже освободил банкиот уплаты комиссий регулятору по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.