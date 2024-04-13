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Система быстрых платежей увеличит бесплатные лимиты

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне смогут переводить между своими счетами в различных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 мая текущего года.

При этом размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Действие закона не распространяется на операции в банковских отделениях и на переводы по номеру карты. Для таких переводов банки смогут устанавливать комиссии по своему усмотрению.

С 1 апреля 2024 года Центробанк уже освободил банкиот уплаты комиссий регулятору по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))