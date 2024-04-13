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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ перебросили в Часов Яр подкрепления

Источник:
ТАСС
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Украинские войска стянули дополнительные силы в город Часов Яр, превращенный в одну из «крепостей» ВСУ на Донбассе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам ВСУ пытаются удержать микрорайон в восточной части города. Кимаковский напомнил, что сам Часов Яр является важным участком, который открывает сразу три направления, в частности, оттуда можно выйти на Константиновку и Славянскую агломерацию.

Российская армия ранее прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра и продвигается вперед сразу на четырех участках. По данным военкоров, украинская армия уже утратила контроль над Богдановкой.

Часов Яр располагается восточнее Артемовска. Этот населенный пункт — очередной укрепрайон ВСУ, сейчас российская армия ведет его штурм.

Тема: Военная операция на Украине
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Удавиков

как они политизированы и ненавидят Россию, псевдоспортивные организации полностью дискредитировали лозунг...

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

Asd10

Им приказано в психические атаки ходить. 🤣

GammiPluh

Им в пентагоне же сказали что нельзя плохо быть мелким и продажным, тебе все диктуют что ты можешь, а...