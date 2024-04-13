ВСУ перебросили в Часов Яр подкрепления

Украинские войска стянули дополнительные силы в город Часов Яр, превращенный в одну из «крепостей» ВСУ на Донбассе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам ВСУ пытаются удержать микрорайон в восточной части города. Кимаковский напомнил, что сам Часов Яр является важным участком, который открывает сразу три направления, в частности, оттуда можно выйти на Константиновку и Славянскую агломерацию.

Российская армия ранее прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра и продвигается вперед сразу на четырех участках. По данным военкоров, украинская армия уже утратила контроль над Богдановкой.

Часов Яр располагается восточнее Артемовска. Этот населенный пункт — очередной укрепрайон ВСУ, сейчас российская армия ведет его штурм.