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Путин поручил профинансировать ядерную энергетику в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину с «Роскосмосом» и «Росатомом» выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики, документ опубликован на сайте Кремля.

Ппричем в документе говоится, что особое внимание необходимо обратить на развитие уже «имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Путин ранее призвал правительство заняться вопросами, связанными с постройкой ядерной энергетической установки в космосе. «Есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе», — сказал он.

По его словам, этот проект — «важная тема», поскольку у России в этой сфере есть компетенции, которыми другие страны не обладают. «Нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она: "а" — развивалась и "б" — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — пояснил он.

В России есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерных энергетических установок. Так, с 2010 года в стране разрабатывается ядерный буксир «Зевс». В «Роскосмосе» заявляли о планах вывести его на орбиту в 2030 году для летных испытаний.

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