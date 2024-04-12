СМИ узнали о скором ударе Ирана по Израилю

Иран может ответить на удар израильских военных по иранскому консульству в Дамаске в течение 24-48 часов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана, рассказали WSJ источники. При это, по их мнению, Тегеран пока не принял окончательной решение.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.