Lada Vesta лишилась дешевого двигателя

Автомобили Lada Vesta лишились комплектации Comfort с дешевым 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Их выпуск прекращен, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Таким образом, в линейке Vesta остались только автомобили со 106-сильным и 118-сильным мотором объемом 1,6 литра, а также 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиных сил.

В результате седан Lada Vesta в базе теперь стоит 1 459 900 рублей (+17,74%), цена универсала Vesta SW составляет 1 639 900 рублей (+23,31%), а кросс-универсала Vesta SW Cross — 1 853 900 рублей (+22,62%).

Базовая модификация Lada Vesta со 106-сильным силовым агрегатом, которая ранее оценивалась в 1 509 900 рублей, стала доступнее на 50 тысяч рублей. Ее оснащение изменилось — ее лишили подушек безопасности водителя и переднего пассажира.