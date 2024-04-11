Скандальный закон о мобилизации все‑таки приняли на Украине

Верховная рада Украины приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Все! Закон о мобилизации принят. За — 283 (депутатов)», — написал депутат в своем телеграм-канале. Против проголосовал 21депутат, воздержались — 15 народных избранников.

Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев.

К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Но впоследствии этот вопрос исключили из документа.

Новый законопроект о мобилизации был внесен 30 января и вызвал широкий резонанс на Украине. Депутаты Верховной рады, в том числе пропрезидентской партии «Слуга народу», отказывались его поддерживать. Депутат Николай Княжицкий сравнил закон об ужесточении мобилизации с «горячей политической картошкой», которую никто не хочет держать в руках.