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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Скандальный закон о мобилизации все‑таки приняли на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Верховная Рада Украины
Фото: Saeima / CC BY-SA 2.0

Верховная рада Украины приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Все! Закон о мобилизации принят. За — 283 (депутатов)», — написал депутат в своем телеграм-канале. Против проголосовал 21депутат, воздержались — 15 народных избранников.

Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев.

К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Но впоследствии этот вопрос исключили из документа. 

Новый законопроект о мобилизации был внесен 30 января и вызвал широкий резонанс на Украине. Депутаты Верховной рады, в том числе пропрезидентской партии «Слуга народу», отказывались его поддерживать. Депутат Николай Княжицкий сравнил закон об ужесточении мобилизации с «горячей политической картошкой», которую никто не хочет держать в руках.






Тема: Военная операция на Украине
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Asd10

По сути это слив, дружище. А по теме я бы не удивился отморожености укров. Когда крысу зажимают в углу...

mosquito__2010

Дак все помнят. Твои сливы даже про враньё о Захаровой не забываемы. Смешные - но не забываемые.

Alhazred

Декоммунизация и демилитаризация в одном флаконе)))

mosquito__2010

Да и про Каховскую ГЭС что то умолчал. Неудобно.