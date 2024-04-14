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Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке шаурмы

Источник:
ТАСС
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Покупатель перед приобретением шаурмы должен обратить внимание на персонал торговой точки, соблюдает ли он гигиену, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова.

«Посмотрите на сотрудника, "собирающего" шаурму, — он должен быть в перчатках. Если он готовит голыми руками, это сигнал к тому, чтобы найти другое заведение. Если он занимается и приготовлением шаурмы, и кассой, следите, чтобы работник мыл руки и надевал перчатки (или мыл руки и обрабатывал их дезинфицирующим средством сразу в перчатках) после того, как касался платежного терминала, денег и кассы», — рассказала ТАСС Колганова.

Кроме того, на рабочем месте сотрудников не должно быть личных вещей и посторонних предметов. Также перед покупкой шаурмы следует посмотреть, есть ли в киоске раковина. В случае ее отсутствия покупать там еду не рекомендуется. Высокая температура и духота в заведении могут служить сигналом к тому, что продукция начала портиться, поскольку чем выше температура, тем быстрее размножаются бактерии, объяснила эксперт.

Что касается пользы продукта, то при выборе между гамбургерами, сосисками в тесте, пиццей и другими блюдами, в которых также есть тесто, жир и жареное мясо, шаурма предпочтительнее, отметила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

«Помидоров, капусты, свежей зелени в шаурме больше, чем в бургере. Жира меньше, чем в бургерах и пицце. И жареное мясо на гриле, конечно, предпочтительнее колбасных изделий: сомнительных сосисок для хот-догов и соленой салями в пицце», — рассказала диетолог, слова которой приводят в Роскачестве.

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