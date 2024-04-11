Запланирован рост цен на крепкий алкоголь летом

Минфин России предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликеро-водочные изделия.

Минимальная розничная цена 0,5 литра водки должна вырасти с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей за 0,5 литра, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

В перечень алкогольных напитков, на которые будет устанавливаться минимальная цена в рознице, предлагается включить ром. По задумке ведомства, его минимальная цена составит, как и у бренди, 403 рубля за 0,5 литра.

В пояснительной записке к проекту приказа необходимость индексации минимальных розничных цен объясняется рядом факторов. Среди них уровень инфляции, рост затрат на производство алкогольной продукции, повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ослабление рубля к доллару и подорожание импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Минфин считает, что с учетом всех факторов новые минимальные цены на крепкий алкоголь будут «отражать стоимость легально произведенной единицы товара».