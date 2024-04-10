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Уязвимость WebOS угрожает телевизорам LG

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты компании Bitdefender выявили серьезные уязвимости в операционной системе WebOS, на которой работают умные телевизоры LG. Пользователей призвали экстренно обновить программное обеспечение.

Четыре обнаруженные уязвимости затрагивают платформы от WebOS 4 до WebOS 7. Потенциально под угрозой находится почти 100 тысяч телевизоров четырех конкретных линеек. Это LG43UM7000PLA, OLED55CXPUA, OLED48C1PUB и OLED55A23LA.

Уязвимости позволяют злоумышленникам получить root-права к устройствам и внедрить команды, которые выполняются на уровне операционной системы. Эти уязвимости затрагивают внутренние службы и позволяют пользователям управлять устройствами с помощью телефонов.

В результате хакеры получили возможность обходить меры аутентификации, призванные гарантировать, что только авторизованные устройства могут использовать данные возможности.

Все выявленные экспертами уязвимости уже исправлены в свежих прошивках. Владельцев телевизоров LG призывают в срочном порядке обновить фирменное программное обеспечение.

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