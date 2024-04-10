Четвертый сезон «Пацанов» готов к выпуску

Полностью завершена работа над четвертым сезоном «Пацанов» – одним из самых скандальных проектов, пародирующих супергеройскую тематику, заявил шоураннер Эрик Крипке.

«На сегодняшний день четвертый сезон "Пацанов" полностью, полностью, абсолютно завершен. Я очень благодарен и горжусь этим актерским составом и съемочной группой. Может быть, это наш лучший результат. Не могу дождаться, чтобы выпустить его на свет 13 июня», – написал Крипке на своих страницах в соцсетях.

«Пацаны» рассказывают про мир, где супергерои – получившие особую экспериментальную сыворотку в детстве – живут среди обычных людей. Но здесь они не добрые спасители и защитники, а настоящие отморозки, думающие только о себе.

Автор шоу – создатель культового «Сверхъестественного» Эрик Крипке. В третий сезон он привел на эпизодическую роль Дженсена Эклса, чем побил все рекорды популярности своего проекта. В четвертом сезоне в сюжете «засветятся» еще две «сверхъестественные» звезды – Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер) и Роб Бенедикт (Чак Ширли, Бог).

У «Пацанов» ранее вышло два спин-оффа. Это мультсериал Diabolical и сериал про школу супергероев Gen V – последний продлили на второй сезон, но съемки отложили из-за гибели в аварии исполнителя одной из главных ролей – Чэнса Пердомо. У шоу планируется еще один сиквел – «Пацаны: Мексика».