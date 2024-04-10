ФАС установила нарушения в Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия и выдала маркетплейсу предупреждение, говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в период с 2022 года по 2023 год поступило большое количество обращений, указывающих на возможное нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз».

«Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сказано в сообщении.

При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов, подчеркнули в ФАС.