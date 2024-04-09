Водителей начали штрафовать за новое нарушение

ГИБДД начала фиксировать новый состав правонарушения — стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенном разметкой на проезжей части. Штраф за правонарушение составляет 2,5 тысячи рублей.

Пока водителей штрафуют за такое нарушение только в Москве, в рамках пилотного проекта. Камера фиксирует заезд транспортного средства на островок и дает водителю пять минут, чтобы его покинуть. В противном случае выписывается протокол, пишет «Коммерсантъ».

Понятие «островок направляющий» появилось в правилах дорожного движения 1 марта прошлого года. Оно обозначает расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней дорожный элемент для разделения и слияния транспортных потоков.

Чаще всего такие островки представляют собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки.