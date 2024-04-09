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Водителей начали штрафовать за новое нарушение

Источник:
Sibnet.ru
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ГИБДД начала фиксировать новый состав правонарушения — стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенном разметкой на проезжей части. Штраф за правонарушение составляет 2,5 тысячи рублей.

Пока водителей штрафуют за такое нарушение только в Москве, в рамках пилотного проекта. Камера фиксирует заезд транспортного средства на островок и дает водителю пять минут, чтобы его покинуть. В противном случае выписывается протокол, пишет «Коммерсантъ».

Понятие «островок направляющий» появилось в правилах дорожного движения 1 марта прошлого года. Оно обозначает расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней дорожный элемент для разделения и слияния транспортных потоков.

Чаще всего такие островки представляют собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки.

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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить