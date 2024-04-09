Минпромторг предложил повысить пошлину на ввоз электроники

Минпромторг прорабатывает повышение таможенной пошлины на ввозимую электронику. Ведомство направило соответствующее письмо госкорпорациям и производителям электроники.

Говорить о планах по повышению на конкретную сумму рано, так как проработка вопроса будет проводиться совместно с заинтересованными производителями и Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

Министерство пока изучает сведения об объемах российской продукции и достаточно ли ее для закрытия потребностей рынка. При этом российские компании поддержали идею, но ретейлеры остались категорически против.

Так, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считает, что причин для повышения таможенных пошлин на ввоз электроники нет. Однако Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе поддержала инициативу.

Эксперты отмечают, что при принятии решения необходимо учитывать интересы потребителей, а также ориентироваться на наличие российской продукции в каждой категории, которую затронет повышение пошлины.