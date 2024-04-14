Нянь начнут готовить в российских образовательных учреждениях

Модуль в виде профессиональной квалификации «няня» появится в программах российских образовательных учреждений, говорится в решении комитетов Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и по молодежной политике.

«Министерству просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня» (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы «Семьеведение» для разных уровней образовательных организаций», — приводят «Известия» текст документа.

Решение было подготовлено по итогам совместного заседания парламентариев и представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

«Эта профессия сегодня очень востребована. Мы считаем, что она вызовет интерес у студентов, особенно у тех, кто уже имеет детей. Поэтому мы вышли с предложением создания специального обучающего модуля. Он всегда пригодится будущим родителям», — пояснила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной Нина Останина.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ян Лантратов приветствовал появление этого модуля. «Сегодня множество учащихся старших классов или студентов подрабатывают уходом за детьми без какой-либо специальной подготовки», — отметил депутат.