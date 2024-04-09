Lada Granta с «автоматом» прибавила в цене почти полмиллиона

Цены на Lada Granta AT, оснащенной автоматической коробкой передач, начинаются от 1,2 миллиона рублей, машины начали поступать в дилерские центры, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Стоимость седана Granta с «автоматом» — от 1,177 миллиона рублей, лифтбека — от 1,248 миллиона рублей.

Седаны с АТ выпускаются в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему, 15-дюймовые легкосплавные диски.

Лифтбеки с АТ производятся в версии #CLUB, в которую дополнительно установлены обогрев ветрового стекла и парктроник. Внешне автомобиль отличается черными корпусами зеркал и двухцветными легкосплавными дисками; на сиденьях вышит логотип комплектации.

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия агрегатируется с 16-клапанным мотором мощностью 98 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 176 километров в час, разгон до 100 километров в час — 13,3 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 7,4 литра на 100 километров.

Самая доступная Lada Granta стоит 699,9 тысячи рублей. Это версия Standard с механической коробкой передач и мотором 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил.