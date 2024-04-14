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Россияне назвали главный источник стресса на работе

Источник:
«Известия»
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Большинство штатных сотрудников компаний (69%) переживают стресс «постоянно», тогда как самозанятые сталкиваются с ним только в 28% случаев, следует из опроса проведенного аналитическим центром «Консоль.Про».

Россияне выбрали факторы, которые сильнее всего повышают уровень стресса от работы. Наибольший стресс создают строгие дедлайны (39%), внезапные и большие объемы задач (38%), а также собственные ошибки при выполнении задач (28%), приводят «Известия» результаты опроса.

В пятерку серьезных стресс-факторов также вошли ссоры с коллегами (22%) и переработки (21%). Реже всего на стресс россиян влияет график (4%).

Начальник, по мнению респондентов, оказался не главным источником переживаний. Они уверены, что сильнее всего на уровень стресса влияет коллектив (35%), и только 32% выбрали руководителя. Клиентов источником волнений посчитал каждый четвертый опрошенный.

Половина опрошенных уверены, что им должны компенсировать стресс. Почти каждый третий (30%) считает, что за это необходимо увеличить оплату труда.

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