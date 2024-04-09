Звезда «Голоса» Евгений Кунгуров найден мертвым под окнами

Оперный и эстрадный певец, звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров обнаружен мертвым под окнами своего дома в Москве.

«Следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала SHOT, жена Кунгурова получила от него сообщение, что она найдет его мертвым в ванной. Женщина пыталась до него дозвониться, а затем вызвала полицию. СМИ сообщают, что у музыканта были проблемы с психикой, он посещал психиатра в частной клинике.

Кунгурову было 40 лет. Он родился в городе Заречный Свердловской области, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Слава пришла к артисту после участия в шоу «Голос», его наставником был Александр Градский.

«Таким голосом и таким тембром можно петь все, что угодно. Мало шансов, что кто-то покажет то же самое», — говорил о Кунгурове Градский.

Позже певец участвовал и в других популярных музыкальных телепрограммах и конкурсах, в том числе в шоу «Один в один!». В последние годы вел телепрограмму «Романтика романса». Кунгуров был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашенным солистом театра «Новая опера». Заслуженный артист России, Чеченской республики и Ингушетии.