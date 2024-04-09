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Госдума взялась за запрет продажи вейпов

Источник:
ТАСС
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Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — приводит ТАСС текст законопроекта.

По данным депутатов, число подростков, использующих вейпы, на начало прошлого года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. Вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, но «он наносит непоправимый вред здоровью», говорится в пояснительной записке.

«Врачи даже выделяют особое заболевание — вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», — отметили авторы законопроекта.

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