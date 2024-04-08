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Материалы для подготовки к ЕГЭ появились в «Рувики»

Источник:
Sibnet.ru
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Порядка 1,5 тысячи проверенных статей для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ опубликовали электронной энциклопедии «Рувики», российском аналоге «Википедии», сообщает пресс-служба ресурса.

В настоящее время на портале опубликовано 746 статей для подготовки к ЕГЭ и 705 статей для подготовки к ОГЭ. Уточняется, что все материалы рецензированы Российской академией наук и содержат структурную и достоверную информацию.

«Мы собрали в одном месте полезные, проверенные Российской академией наук статьи по каждой дисциплине, и надеемся, что это поможет всем школьникам пройти выпускные испытания с отличными результатами», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Кроме того, «Рувики» была обновлена до второй версии. С новым обновлением портал получил улучшенный интерфейс, возможность настройки режима чтения с выбором светлой и темной тем, а также изменение размера шрифта и ширины сайта.

Для зарегистрированных пользователей была внедрена первая версия системы рекомендаций, которая учитывает просмотренные пользователем страницы. Кроме этого, появилась функция прослушивания статей в аудиоформате.

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nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить