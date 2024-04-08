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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Начался выпуск Lada Granta с нашедшимися «автоматами»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании. Это будет ограниченная серия с нашедшимися на складах японскими Jatco.

Партия автомобилей Granta АТ, оснащенных классической автоматической трансмиссией, составит около 5 тысяч штук, будет выпускаться в течение года. О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно.

Несколько сотен автомобилей поставят социальным службам, машины получат люди с ограниченными возможностями. Эти автомобили будут дополнительно оснащены специальными устройствами, которые значительно упрощают управление для людей с инвалидностью, включая ампутации.

Lada Granta АТ оснащается четырехступенчатым гидромеханическим «автоматом» Jatco JF414E, какой на нее устанавливали ранее. АКПП обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства на складах, где хранились запчасти и оборудование с бывшего завода Renault в Москве.

«Если кто захочет купить — отговаривать не стану. Неплохой автомат, отработанный. Его ресурс оцениваю в 300 тысяч километров», — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

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