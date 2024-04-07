Маск спрогнозировал конец человечества

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, сколько времени будет существовать человеческая цивилизация.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — написал Маск в соцсети X.

Бизнесмен добавил, что человечеству следует сохранять актуальный технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни. По его мнению, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее Маск высказал мнение, что развитие искусственного интеллекта с вероятностью от 10 до 20% может привести к гибели человечества.