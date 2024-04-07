НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Маск спрогнозировал конец человечества

Источник:
Sibnet.ru
278 5

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, сколько времени будет существовать человеческая цивилизация.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — написал Маск в соцсети X.

Бизнесмен добавил, что человечеству следует сохранять актуальный технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни. По его мнению, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее Маск высказал мнение, что развитие искусственного интеллекта с вероятностью от 10 до 20% может привести к гибели человечества.

Еще по теме
Создана «умная» ручка для неграмотных людей
Умеющие «кричать» растения удивили пользователей Сети
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Российские ученые создали «невозможный» материал
смотреть все
Жизнь #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
72
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
31
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России