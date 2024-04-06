Введен штраф за самостоятельную замену газового оборудования

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые штрафы за самостоятельную замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ранее в КоАП были прописаны штрафы только за уклонение от замены газового оборудования, а порядок его обновления в нем не оговаривался.

Теперь граждан будут наказывать как за отказ от установки, так и за самостоятельную замену оборудования без ведома сотрудников соответствующих служб. Для граждан размер штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей.

При этом для должностных лиц наказания будет жестче — от 25 до 100 тысяч рублей, а юридические лица будут вынуждены заплатить за соответствующее нарушение от 200 до 500 тысяч рублей.