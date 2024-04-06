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Введен штраф за самостоятельную замену газового оборудования

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые штрафы за самостоятельную замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ранее в КоАП были прописаны штрафы только за уклонение от замены газового оборудования, а порядок его обновления в нем не оговаривался.

Теперь граждан будут наказывать как за отказ от установки, так и за самостоятельную замену оборудования без ведома сотрудников соответствующих служб. Для граждан размер штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей.

При этом для должностных лиц наказания будет жестче — от 25 до 100 тысяч рублей, а юридические лица будут вынуждены заплатить за соответствующее нарушение от 200 до 500 тысяч рублей.

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Жизнь #Законы #Деньги
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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция