Умеющие «кричать» растения удивили пользователей Сети

Кричащие во время стресса растения удивили пользователей соцсетей, реакции томата и табака смогла зафиксировать международная команда ученых.

Исследователи поместили образцы растений в звуконепроницаемую акустическую камеру и более шумную теплицу, оставив на несколько дней без воды, после чего срезали стебли, пишет LADBible.

Затем специалисты использовали специальный диктофон, который может записывать звуки, недоступные человеческому уху. Устройство показало, что растения, которые были срезаны, издали от 30 до 50 «криков» за час.

Если растения не испытывали стресс, они были очень тихие. Зафиксированные крики растений удивили пользователей Сети — многие комментаторы признались, что даже не подозревали о наличии таких способностей.