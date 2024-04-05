Названо место с самым чистым воздухом на Земле

Австралийские ученые определили место с самым чистым воздухом на Земле. Им оказалось пространство над Южным океаном в непосредственной близости к Антарктиде.

Анализ атмосферы с помощью спутниковых наблюдений показал, что причина чистоты воздуха над Антарктикой связана не только с отсутствием там человеческой деятельности, но и активностью фитопланктона.

Южный океан также оказался самым облачным местом на Земле, где очень часто выпадают осадки. Интенсивные ливни и снегопады вымывают из воздуха частицы загрязняющих аэрозолей, говорится в статье исследователей, опубликованной Сlimate and Atmospheric Science.

Дождь смывает аэрозоли с неба почти так же, как стиральная машина очищает одежду. Специалисты отмечают, что после прохождения холодного фронта воздух становится особенно чистым.

При этом облачный покров над Антарктикой имеет особую ячеистую структуру, которая обеспечивает повышенное производство дождей — в некоторых случаях до шести раз больше.