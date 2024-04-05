Минкульт отказал в прокатном удостоверении Гаю Ричи

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не получил прокатное удостоверенные в России.

Боевик «Министерство неджентльменских дел» должен был выйти в прокат 25 апреля. Минкульт сообщил, что ленте было отказано в удостоверении в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта «е» пункта 18 правил выдачи прокатных удостоверений.

Согласно закону, на основании этого подпункта Министерство может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию.

В эту же дату, 25 апреля, в прокат выходит российский военный фантастический фильм «Блиндаж».

Также Минкульт отметил, что «Министерству неджентльменских дел» отказали в показе как в кинотеатрах, так и в онлайн-кинотеатрах, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».