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Россияне выбрали главные черты Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Граждане России считают президента Владимира Путина волевым и решительным политиком и мудрым человеком, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«89% россиян считают, что Путин является волевым и решительным политиком, столько же респондентов отметили, что он является активным и энергичным», — цитирует Мамонова ТАСС.

Социолог отметил, что 82% граждан заявляют о его мудрости, 76% отметили честность, порядочность, 75% — уважение к мнению других.

По словам Мамонова, россияне воспринимают Путина как национального лидера, способного решать разные вопросы и который соответствует ожиданиям россиян. 77% участников опроса заявляли о том, что Путин способен обеспечить стабильность в стране.

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Политика #Россия
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mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...

Asd10

Не... Пендосы одной рукой зелю поддерживают, а другой сдают. Просто бизнес.