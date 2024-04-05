Россияне выбрали главные черты Путина

Граждане России считают президента Владимира Путина волевым и решительным политиком и мудрым человеком, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«89% россиян считают, что Путин является волевым и решительным политиком, столько же респондентов отметили, что он является активным и энергичным», — цитирует Мамонова ТАСС.

Социолог отметил, что 82% граждан заявляют о его мудрости, 76% отметили честность, порядочность, 75% — уважение к мнению других.

По словам Мамонова, россияне воспринимают Путина как национального лидера, способного решать разные вопросы и который соответствует ожиданиям россиян. 77% участников опроса заявляли о том, что Путин способен обеспечить стабильность в стране.