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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA создаст «лунное время»

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом поручил NASA до конца 2026 года создать систему определения времени на Луне — так называемое Скоординированное лунное время.

Система должна учитывать тот факт, что время на спутнике летит быстрее, поскольку гравитация там в шесть раз меньше земной, пишет The Guardian. Лунное время обеспечит контрольный показатель для аппаратов и спутников, которым важна исключительная точность для выполнения заданий.

Отмечается, что без единого стандарта лунного времени сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими аппаратами и синхронизировать связь астронавтов с Землей.

Для разработки лунного времени потребуется размещение на Луне атомных часов. Кроме этого, нужно будет заключить международные соглашения между 36 странами, подписавшими ранее соглашение «Артемида», регламентирующее поведение в космосе и на Луне.

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Наука #Космос #Наука
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