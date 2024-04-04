NASA создаст «лунное время»

Белый дом поручил NASA до конца 2026 года создать систему определения времени на Луне — так называемое Скоординированное лунное время.

Система должна учитывать тот факт, что время на спутнике летит быстрее, поскольку гравитация там в шесть раз меньше земной, пишет The Guardian. Лунное время обеспечит контрольный показатель для аппаратов и спутников, которым важна исключительная точность для выполнения заданий.

Отмечается, что без единого стандарта лунного времени сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими аппаратами и синхронизировать связь астронавтов с Землей.

Для разработки лунного времени потребуется размещение на Луне атомных часов. Кроме этого, нужно будет заключить международные соглашения между 36 странами, подписавшими ранее соглашение «Артемида», регламентирующее поведение в космосе и на Луне.