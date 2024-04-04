Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.

«Средняя заработная плата в стране — 73 тыс. рублей. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены», — сказал Мишустин.

Так он ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, говорившему о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей в месяц.

Премьер отметил, что рост реальных доходов россиян в 2023 году составил 5,6%, «номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%».