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Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России

Источник:
Sibnet.ru
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Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.

«Средняя заработная плата в стране — 73 тыс. рублей. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены», — сказал Мишустин.

Так он ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, говорившему о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей в месяц.

Премьер отметил, что рост реальных доходов россиян в 2023 году составил 5,6%, «номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%».

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Экономика #Деньги #Рынок труда
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GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...

mosquito__2010

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