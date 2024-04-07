Врач назвал самые несочетаемые с алкоголем напитки

Цитрусовые соки — самый неподходящий вариант, чтобы запивать алкоголь, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Самое последнее дело — запивать что-то алкогольное цитрусовым соком, будь то апельсиновый сок, грейпфрутовый или закусывать лимоном», — сказал Вялов на интервью на YouTube-канале «Коллектив».

Гастроэнтеролог объяснил, что цитрусовые соки конкурируют со спиртным за цитохромы печени — ферменты, расщепляющие алкоголь. Они выбирают, что сначала переварить. И обычно это цитрус. Алкоголь дольше остается в крови, и его действие усугубляется.

Врач отметил, что алкоголь запивают еще морсом, и это неплохо, так как морс обладает мочегонным действием. Но при этом надо употреблять с алкоголем еще и другую жидкость, иначе в организме будет недостаточно жидкости, с которой будет мочегонить, и организму придется ее взять из других тканей и органов.