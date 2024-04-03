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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Российская орбитальная станция получит утраченные технологии

Источник:
Sibnet.ru
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Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, сообщает пресс-служба ведомства. Ключевая особенность станции — открытая модульная архитектура, при этом в ее работе будут использоваться утраченные технологии, которые не применялись на МКС.

В основе конструкции — узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Если любой из них исчерпает свой ресурс, то его можно свести с орбиты и заменить.

Планируется возрождение утраченных технологий, которые не использовались на МКС, в том числе использование силовых гироскопических комплексов, которые помогают экономить топливо, поддерживая положение станции в пространстве без двигателей.

Еще одной важной особенностью станет полярная орбита, по которой станция будет летать вокруг Земли. У МКС наклонение орбиты меньше 52 градусов, а у новой станции планируется до 97 градусов. Это даст обзор всей земной поверхности. Сейчас космонавты с борта МКС могут видеть около 60% земной поверхности, из них лишь около 10% — территория России.

В отличие от МКС новая станция сможет работать в режиме посещения — без постоянного присутствия космонавтов. Развертывание планируется в период с 2027 по 2032 годы. Сначала в космос отправятся научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции.

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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

Asd10

Пока гром не грянет мужик не перекрестится.