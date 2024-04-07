Девушка от Саудовской Аравии впервые поедет на «Мисс Вселенная»

Модель и блогер Руми аль-Кахтани представит Саудовскую Аравию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Участие в подобном мероприятии — первое в истории страны.

Девушке 27 лет. Она дипломированный стоматолог, свободно говорит на французском и арабском языках, владеет верховой ездой. Снималась в одном из местных сериалов.

У аль-Кахтани большой опыт участия в конкурсах красоты: у нее есть титулы «Мисс Ближний Восток», «Miss Arab Peace» и «Miss Woman».

По словам девушки, ее главная цель участия в конкурсах красоты — чтобы люди во всем мире больше узнали о Саудовской Аравии и ее гражданах. «Я хочу показать миру нашу аутентичную культуру и наследие», — сказала модель в интервью Arab News.

Местное издание Al-Monitor назвало участие аль-Кахтани в конкурсе красоты международного уровня «историческим шагом для Саудовской Аравии, где женщины давно сталкиваются с ограничениями из-за консервативных обычаев и традиций ислама».

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, проводится с 1952 года. В 2024 году 28 сентября его примет Мексика.