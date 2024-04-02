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Вырубать лес в России начали с помощью лазера

Источник:
Sibnet.ru
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Лазер для рубки деревьев
Лазер для рубки деревьев
Фото: © научный дивизион Росатома

Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований провели тестовую расчистку просеки с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Работы были проведены в Новгородской области.

Лазерный комплекс в ходе эксперимента резал деревья диаметром до 200 миллиметров за шесть минут. Более того, настройка луча допускает удвоение скорости реза, сообщает пресс-служба корпорации «Росатом».

Отмечается, что при работе с труднодоступными участками расчистка леса с применением тяжелой специальной техники может затянуться на несколько дней или даже недель. Технология лазерной резки может сократить время работ до нескольких часов.

У комплекса также есть еще несколько важных преимуществ: возможность установки комплекса на вездеход, оперативность развертывания, а также возможность работ на безопасном расстоянии для персонала в зоне ЛЭП, так как он способен срезать деревья на расстоянии до 300 метров.

Мобильный лазерный комплекс создан на основе серийных волоконных иттербиевых лазеров. Он собран на базе контейнера, в котором размещаются оборудование и места для двух операторов.

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