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Вдов участников СВО запретили увольнять

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума в третьем чтении приняла закон о предоставлении трудовых гарантий женам погибших ветеранов боевых действий. Из документа следует, что работодатель не сможет уволить вдову участника СВО в течение года после его гибели.

«В случае гибели или смерти в результате военной травмы ветерана боевых действий, супруга такого ветерана будет защищена от увольнения. Работодатель не сможет расторгнуть с ней трудовой договор за исключением ряда случаев», — говорится в пояснительной записке к закону.

Под исключения попадают случаи, когда вдовы ветеранов вступали в брак повторно или неоднократно допускали грубые нарушения трудовой дисциплины. Поправки будут внесены в часть 4 статьи 261 ТК РФ.

Ранее аналогичные гарантии действовали только для женщин с детьми до трех лет или одиноких матерей, которые воспитывают ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью до 18 лет.

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Политика #Законы #Россия
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