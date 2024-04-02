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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу назвал новые потери ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия потеряла с января этого года более 80 тысяч военных и 1200 танков, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин», — цитирует Шойгу телеграм-канал Минобороны.

Глава военного ведомства также уточнил, что с начала 2024 года под контроль российской армии перешло 403 квадратных километра территории новых регионов РФ. В ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное.

Вооруженные силы РФ продолжают снижать боевой потенциал Украины, подчеркнул Шойгу. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине, в результате которых были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

nicollaich

Прошу, не говорите об этом ПупуНачальницы.

scorpion2777

Потому что уничтожали на своём пути всех гражданских. Фашисты.

number10

Что бы взять всю Украину разом, это на 2 млн. армию. Ты пойдешь, если призыв будет не 300 тыс. за раз,...