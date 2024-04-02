Шойгу назвал новые потери ВСУ

Украинская армия потеряла с января этого года более 80 тысяч военных и 1200 танков, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин», — цитирует Шойгу телеграм-канал Минобороны.

Глава военного ведомства также уточнил, что с начала 2024 года под контроль российской армии перешло 403 квадратных километра территории новых регионов РФ. В ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное.

Вооруженные силы РФ продолжают снижать боевой потенциал Украины, подчеркнул Шойгу. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине, в результате которых были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.