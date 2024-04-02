Лукашенко приказал готовиться к войне

Белоруссия готовится к войне, заявил президент Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул, что воевать с кем-либо Минск не стремится.

«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно.

По словам белорусского президента, в республике ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никому ничем не угрожает. «Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать», — отметил белорусский лидер.