Государство увеличит лимит по IT‑ипотеке

Общий лимит по IT-ипотеке будет увеличен до 700 миллиардов рублей, соответствующий проект постановления согласован Минфином и внесен в правительство, сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

Прежний лимит составлял 500 миллиардов рублей. Государственная корпорация «Дом.РФ» в апреле распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование, говорится в сообщении.

Ранее ВТБ сообщил, что с 3 апреля приостанавливает выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Однако при увеличении ее финансирования банк примет участие в новом распределении средств.

Ипотечная программа для IТ-специалистов была запущена в мае 2022 года. По ее условиям, льготная ставка составляет до 5% годовых, при этом участник программы должен работать в аккредитованной IT-компании.