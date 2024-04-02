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Государство увеличит лимит по IT‑ипотеке

Источник:
Sibnet.ru
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Общий лимит по IT-ипотеке будет увеличен до 700 миллиардов рублей, соответствующий проект постановления согласован Минфином и внесен в правительство, сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

Прежний лимит составлял 500 миллиардов рублей. Государственная корпорация «Дом.РФ» в апреле распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование, говорится в сообщении.

Ранее ВТБ сообщил, что с 3 апреля приостанавливает выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Однако при увеличении ее финансирования банк примет участие в новом распределении средств.

Ипотечная программа для IТ-специалистов была запущена в мае 2022 года. По ее условиям, льготная ставка составляет до 5% годовых, при этом участник программы должен работать в аккредитованной IT-компании.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

scorpion2777

Потому что уничтожали на своём пути всех гражданских. Фашисты.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.