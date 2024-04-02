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Асмус рассказала о реакции отца на фильм «Текст»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась реакцией отца на ее участии в фильме «Текст», который вызвал скандал из-за откровенной сцены.

Асмус в шутливой форме рассказала, что ее папа видел фильм «Текст» и гордится ей, но не считает работу — лучшей.

«В 16 лет я спросила, сбреет ли он (папа) когда-нибудь свои усы? Папа ответил, что, когда я снимусь в хорошем кино. Пока не сбрил. <…> И да, папа видел его (фильм "Текст"). И да, папа мной гордится. Но усы не сбрил», — написала актриса в соцсети.

Фильм «Текст» вышел в 2019 году. В нем Асмус участвовала в откровенной сексуальной сцене, после которой ее затравили в социальных сетях.

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