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Россия бросит против ВСУ новое оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России используют для прорыва украинской обороны новейшую самоходную артиллерию — 2С42 «Лотос».

Самоходка 2С42 «Лотос»
Самоходка 2С42 «Лотос»
Фото: © АО «Концерн «Калашников»

Самоходка прошла испытания всего четыре года назад, пишет польское издание Interia. Отмечается, что бронемашина оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, способной запускать управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.

Впервые машина была показана в 2017 году. Автор материала отмечает, что «Лотос» имеет массу порядка 18 тонн, запас хода — не менее 500 километров. Максимальная скорость самоходки составляет 70 километров в час.

Кроме этого, 2С42 «Лотос» подходит для десантирования с парашютом, при необходимости бронемашина умеет преодолевать водные препятствия. Также ее оснастили защитой от беспилотных дронов.

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Оборона #Оружие
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