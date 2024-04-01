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Ответственность введут за участие в нежелательных организациях

Источник:
Sibnet.ru
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Ответственность за участие в деятельности любых нежелательных организаций введут в России, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Готовы к внесению поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в деятельности иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.

За участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.

Также готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который дает возможность признания деятельности любых зарубежных организаций нежелательной, даже тех, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства.

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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.