ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки

Банк ВТБ с 3 апреля приостановит выдачу IT-ипотеки в связи с исчерпанием лимитов по этой программе, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Приостановку также подтверждает платформа «Сделка.рф».

«Банк временно приостанавливает заключение кредитных договоров по программе "Ипотека с господдержкой для ИТ" по причине исчерпания у ВТБ и иных кредиторов утвержденного лимита выдач по программе», — говорится в сообщении.

ВТБ запустил программу льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний в мае 2022 года. Ставка по ней — 4,7%. Первый взнос — от 15% от стоимости недвижимости.

Максимальная сумма ипотеки составляла 18 миллионов рублей для покупки жилья в городах-миллионниках и 9 миллионов рублей в населенных пунктах с населением менее 1 миллиона человек.

Согласно постановлению правительства, ипотеку получали IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.