Девочка в Кузбассе утонула в ручье

Шестилетняя девочка из Прокопьевска утонула в ручье возле дома, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу. Местные СМИ писали, что ребенок захлебнулся в ливневной канаве.

По данным следствия, в субботу, 30 марта, девочка с малолетним братом и его другом гуляла по улице Главной и подошла к ручью. Она поскользнулась и упала в воду, ее понесло течением. На крики детей прибежала их мать и прохожий. Он вытащил девочку из воды, но признаков жизни она не подавала.

В совершении преступления подозревается мать ребенка. Возбуждено уголовное части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на два года.

В местном издании «Прокопьевск.ру» писали, что девочка попала в ливневую канаву и ее затянуло в трубу.

Вдоль улицы Главной протекает река Аба, которая в соседнем Новокузнецке вышла из берегов. О паводке в Прокопьевске официально не сообщалось.